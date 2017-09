Fitbit kondigt beschikbaarheid Ionic smartwatch en Flyer draadloze hoofdtelefoon aan

Door Luuk van Gestel dinsdag 26 september 2017 07:57, bron: Fitbit

In augustus werd de nieuwe Fitbit Ionic smartwatch geïntroduceerd. Vandaag kondigt de fabrikant de beschikbaarheid aan van zowel de Ionic als de nieuwe Fitbit Flyer draadloze oortjesset aan. Vanaf 1 oktober moeten de nieuwe producten wereldwijd te koop zijn. Daarnaast lanceert de fabrikant vandaag zijn nieuwe SDK, waardoor ontwikkelaars apps en clock faces kunnen ontwikkelen. De ontwikkelingskit maakt het tevens mogelijk reviews en beschikbaarheid in te dienen in de Fitbit App Gallery.

Volgens Fitbit moet de nieuwe Ionic smartwatch een zelfbenoemd 'health & fitnessplatform' zijn, die een gepersonaliseerde ervaring moet bieden, voortbordurend op de health & fitness-expertise van het bedrijf. De slimme horloge beschikt over een nieuwe SpO2 health-sensor (om een schatting van het bloedzuurstofgehalte te maken), GPS-tracking, geïntegreerde dynamische workouts, verbeterde hartslagmeting, automatische slaap-tracking en waterbestendigheid tot 50 meter diepte. Daarnaast biedt de Ionic ook nog functies als contactloos betalen, muziekopslag, slimme meldingen en een verscheidenheid aan populaire apps en display-layouts, die allemaal beschikbaar zijn via de Fitbit App Gallery. Eenmaal opgeladen gaat de accu tot vier dagen mee (tien uur met muziek en GPS aan), aldus Fitbit. De fabrikant geeft ook aan dat er in 2018 een speciale Ionic Adidas special edition op de markt komt.

Het bedrijf brengt ook de Flyer op de markt, een draadloze oortjesset ontworpen om gedragen te worden tijdens het sporten. Zo hebben de oortjes een waterafstotende nano-coating die tegen regen, spatwater en zweet bestand moet zijn. De pasvorm is aan te passen met een reeks aan verwisselbare vinnen, vleugels en tips. De ingebouwde accu moet tot zes uur mee gaan en een 15-minuten snellader moet nog een uur langer speeltijd met zich meebrengen. Geluid kan worden ingesteld met behulp van de 3-knops aansturing, naast het pauzeren van muziek en het kiezen van nummers. Audio-aanwijzingen houden je op de hoogte van onder meer oproepen, accustatus en geluidsvolume.

De Fitbit Ionic en Flyer zijn per 1 oktober beschikbaar voor adviesprijzen van respectievelijk € 349,95 en € 129,95. Voor de Ionic zijn klassieke accessoires en sportbandjes beschikbaar voor € 29,95 per stuk en handgemaakte lederen accessoires voor € 59,95. De Ionic komt beschikbaar in de kleuren silver gray, smoke gray en burnt orange. De Flyer komt in de kleuren lunar grey en nightfall blue.