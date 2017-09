Apple TV 4K met A10X bevat ventilator

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 26 september 2017 18:43, bron: IFixit

Apple heeft met de Apple TV 4K haar mediaspeler een flinke upgrade in performance gegeven. De A10X is zowel qua CPU als GPU een flinke factor krachtiger, maar daar staat wel een hoger verbruik en dus meer warmteproductie tegenover. Waar de A10X in de iPad Pro passief gekoeld wordt, heeft iFixit in de Apple TV 4K een ventilator gevonden.

Wanneer en hoe de ventilator werkt is nog niet bekend. Reviewers hebben er nog niks over gemeld dus blijkbaar is hij niet storend. Het kan heel goed dat het om een semi-passieve ventilator gaat, die alleen gebruikt wordt voor tijdens het spelen van games of andere intensieve taken.

Met de Apple TV 4K introduceert Apple een groot aantal verbeteringen. De Apple TV ondersteunt nu 4K en HDR weergave waarmee een grote stap in beeldkwaliteit wordt gemaakt. Tevens maakt de krachtige GPU van de A10X het kastje tot een console, hij is twee keer zo krachtig als de Tegra X1 in de Nvidia Shield en Nintendo Switch.

Zie ook: Apple vernieuwt TV met krachtige A10X, 4K en HDR

Belkin lanceert eerste HDMI 2.1 kabel, in Apple Store voor TV

A8 A10X Proces TSMC 20nm TSMC 10nm FF Die size 89mm2 96,4mm2 Transistors ~ 2 miljard ~ 4,7 miljard Geekbench 4.1 Single 1655 3891 Geekbench 4.1 Multi 2819 9224 Geekbench 4.1 Metal 4830 28.144

Geekbench 4.1 resultaten van iPad Mini 4 met A8 en iPad Pro met A10X

Foto's van iFixit