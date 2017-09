iPhone X heeft 3GB RAM en 2.716 mAh batterij

Door Jonas Verhofsté woensdag 27 september 2017 12:48, bron: Twitter

Iedereen is het ondertussen al gewend: als het op interne specificaties van iPhone's aankomt blijft het langs Apple's kant angstvallig stil. Buiten wat 'hoofdinformatie' over de gebruikte SoC, zoals de naam en wat nieuwigheden, vind je niet gemakkelijk iets terug. Het is dan altijd wachten tot iemand het apparaat aan de tand voelt en de specificaties kan 'uitlezen'.

Gisteren heeft Steve Hemmerstoffer, ook wel bekend als @OnLeaks, echter bekendgemaakt dat het Chinese Tenaa een tweetal van deze specificaties bevestigd heeft. De iPhone X zal uitgerust worden met 3 GB aan RAM en een batterij met een capaciteit van 2.716 mAh. Interessant is dat de batterijcapaciteit van de X groter is dan de fysiek grotere iPhone 8 Plus. Deze laatste heeft net als de iPhone X 3 GB aan RAM, maar een kleinere capaciteit van 2.675 mAh. De 'gewone' iPhone 8 moet het stellen met 2GB en 1.821 mAh.

Het record voor de grootste batterijcapaciteit in een iPhone blijft echter voor de 7 Plus. Deze beschikt over een capaciteit van 2.900 mAh. Apple claimt overigens dat de iPhone X het tot 2 uur langer uithoudt dan de iPhone 7, al zullen objectieve reviews daar uitsluiting in moeten brengen.



De iPhone X