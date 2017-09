Microsoft komt met Enterprise versie Windows 10 S

Door Richard Schouw woensdag 27 september 2017 20:15, bron: Neowin

Microsoft heeft een reeks nieuwe zakelijke Windows 10 S PC’s aangekondigd, die onderdeel uitmaken van de plannen van het bedrijf zich nadrukkelijker op de Enterprise markt te richten. In de lente van komend jaar krijgt een en ander een vervolg met de release van Windows 10 Enterprise in S mode. Gebruikers kunnen upgraden van Enterprise in S mode naar Enterprise, waarbij de verschillen tussen deze twee versies vergelijkbaar zijn met die tussen Windows 10 Pro en Enterprise.

Microsoft richt zich met de nieuwe plannen vooral op het bedienen van ‘frontlinie medewerkers’, waar 10 S oorspronkelijk vooral bedoeld leek voor het onderwijs. Daarbij heeft het bedrijf beloofd de installatietijd voor PC’s stevig naar beneden te brengen door setups vanaf USB vanzelfsprekend te maken en de procedure te stroomlijnen.