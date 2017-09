MSI geeft specs van Z370 Gaming Pro Carbon en Z370 Godlike Gaming vrij

Door Emile Witteman donderdag 28 september 2017 07:07, bron: MSI (Gaming Pro Carbon), MSI (Godlike Gaming)

Waar vorige week al enkele afbeeldingen en prijzen uitlekten, heeft MSI deze week de volledige specificaties van twee van zijn aankomende moederborden online gezet. Het gaat hierbij om het topmodel, de Z370 Godlike Gaming, die rond de 450 euro gaat kosten, en de Z370 Gaming Pro Carbon van zo'n 175 euro.

De Z370 Godlike Gaming heeft een E-ATX-formaat en is voorzien van vier PCIe 3.0 x16-slots en een enkele PCIe 3.0 x1-slot. Daarmee biedt het moederbord ondersteuning voor twee Nvidia-videokaarten in SLI of vier AMD-kaarten in CrossFire. Opslag kan worden aangesloten via een van de zes SATA-aansluitingen, de drie M.2-slots of de enkele U.2-slot.

Een bijzondere functie van het moederbord is de mogelijkheid om hem als switch of extender te laten fungeren. Hiervoor is hij uitgerust met drie Killer E2500-gigabitethernetaansluitingen en twee WiFi-antennes met een Killer WiFi AC 1535-chip. De netwerkfunctionaliteiten kunnen worden bestuurd met de Killer Network Manager-software.

Audio krijgt ook speciale aandacht, met de Realtek ALC1220-DAC en de 6,3mm-koptelefoonaansluiting op het I/O-shield. Verder zijn er vijf 3,5mm-poorten en een Toslink-aansluiting. Aan de achterkant van het moederbord zijn er, behalve de netwerkaansluitingen, zes USB 3.1 Gen 1-poorten en twee USB 3.1 Gen 2-poorten te vinden. Een van deze laatste poorten is voorzien van een USB C-aansluiting. Tot slot is er een enkele PS/2-poort en een CMOS-resetknop. Opvallend is het gebrek aan video-outputs.

Op het moederbord zelf is nog een USB C-aansluiting te vinden en kunnen er nog zes USB 2.0- en vier USB 3.1 Gen 1-poorten worden aangesloten. Uiteraard is het moederbord voorzien van een ruime hoeveelheid RGB-verlichting en is er een aansluiting voor extra RGB-strips.

De Z370 Gaming Pro Carbon is van ATX-formaat en is voorzien van drie PCIe 3.0 x16-slots, waarmee er twee Nvidia-videokaarten in SLI of drie AMD-kaarten in CrossFire geplaatst kunnen worden. Verder zijn er drie PCIe 3.0 x1-slots en twee M.2-slots. Uiteraard zijn er ook zes SATA-aansluitingen aanwezig.

Het I/O-shield bevat vier USB 3.1 Gen 1-poorten en twee Gen 2-poorten, waarvan een met USB C-aansluiting. Ook zijn er twee USB 2.0-poorten en een PS/2-aansluiting ingebouwd. Voor video-output is HDMI 1.4 en DisplayPort 1.2 aanwezig. Audio kan verstuurd worden over de vijf 3,5mm-poorten of de Toslink-aansluiting.

Intern bevat het moederbord headers voor vier USB 3.1 Gen 1-aansluitingen en vier USB 2.0-poorten. Ook dit moederbord is voorzien van RGB-verlichting en zijn er zelfs twee aansluitingen om RGB-strips op aan te sluiten. Optioneel kan het moederbord worden geleverd met een WiFi-kaart met een Intel Wireless-AC 8625-chip.

MSI heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe moederborden in de schappen liggen. Vermoedelijk gebeurt dit rond de verschijningsdatum van de deze week aangekondigde Coffee Lake-processors, die vanaf 5 oktober te koop zijn.