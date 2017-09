Dell maakt line-up van XPS 13-laptops met Kaby Lake Refresh-processors voor de Benelux bekend

Door Emile Witteman donderdag 28 september 2017 19:03, bron: Dell

Op de website van Dell zijn nieuwe XPS 13-laptops verschenen, die zijn uitgerust met quadcoreprocessors uit de Kaby Lake Refresh-lijn. Behalve de nieuwe processors heeft Dell geen wijzigingen aangebracht.

De nieuwe 13,3"-laptops worden in de Benelux in vier configuraties verkrijgbaar. Qua processors is er keuze uit een Intel Core i5-8250U of een i7-8550U. Deze processors hebben twee keer zoveel kernen als hun voorgangers, de i5-7200U en i7-7500U. Verder kan er gekozen worden uit een scherm met 1920x1080-pixelresolutie of een touchscreen met een resolutie van 3200x1800 pixels. Overigens kunnen klanten optioneel een vingerafdrukscanner aan de laptop toevoegen.

Bij andere onderdelen biedt Dell geen keuze. Dit houdt in dat Nederlandse en Belgische klanten de laptop alleen kunnen krijgen met een SSD met 256 GB aan ruimte en 8 GB RAM. De accu heeft een capaciteit van 60 Wh en er kan met WiFi verbonden worden met behulp van een Killer 1535-chip die 802.11ac aankan.

De nieuwe lijn XPS 13-laptops is per direct verkrijgbaar. Dell vraagt zo'n 1300 euro voor de versie met een i5 en 1080p-scherm en 1500 euro voor de i5-versie met 1800p-scherm. De i7-versie met 1080p-scherm kost zo'n 1400 euro, terwijl voor de i7-variant met 1800p-scherm 1600 euro neergeteld moet worden.