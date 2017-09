Specificaties en releasedatum Nvidia GeForce GTX 1070 Ti gelekt

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 29 september 2017 16:27, bron: Nordic Hardware, Heise.de

Eerder deze maand werd bekend dat er waarschijnlijk een GTX 1070 Ti aan zit te komen; Gigabyte publiceerde er zelfs een teaser van. Uit anonieme bronnen heeft NordicHardware inmiddels vernomen hoe de GTX 1070 Ti opgebouwd zal zijn en wanneer deze op de markt gaat komen.

Geheel in stijl met de clown op Gigabyte's afbeelding, zal de kaart naar verluidt nog voor Halloween het levenslicht zien: de lancering vindt plaats op 26 oktober, en volgens Heise zullen we de kaarten ook al vanaf 2 november in de winkelschappen aantreffen.

Uiteraard komt de GTX 1070 Ti tussen de GTX 1070 en GTX 1080 in te liggen, al ligt het evenwicht wel zwaar aan de kant van laatstgenoemde. De nieuweling zou namelijk 2432 CUDA-cores moeten krijgen, terwijl de GTX 1080 beschikt over 2560 rekenkernen.

Ook aan de klokfrequentie is blijkbaar weinig veranderd: de standaard instelling van 1.607 MHz is gelijk gebleven. De boost is wel lichtelijk naar beneden bijgesteld tot het niveau van de GTX 1070. Wat Nvidia met de kloksnelheid van het geheugen gaat doen is niet bekend, maar wel weten we dat er GDDR5 gebruikt is.