Google brengt Assistent nu ook naar Android TV

Door Michiel Berkhout zaterdag 30 september 2017 15:03, bron: Google

Vorig jaar introduceerde Google zijn digitale spraakassistent Google Assistant. Dit werd destijds geïntroduceerd in combinatie met de Google Home luidspreker, maar de desbetreffende functionaliteit is inmiddels ook beschikbaar voor Android- en iOS-apparten. Het bedrijf breidt de Google Assistent nu tevens uit naar het Android TV-platform.

In eerste instantie gaat het alleen om de Nvidia Shield TV console, waarbij het onder meer gebruikt kan worden om het apparaat te vertellen welke film of welk muzieknummer er afgespeeld moet worden zonder hierbij een knop in te drukken of een scherm aan te raken. Het gaat echter om een volledige versie van de digitale assistent, dus je kunt hem ook gewoon vragen naar de afspraken in je agenda of het weerbericht voor de volgende dag. Binnen enkele maanden zou de Google Assistent ook beschikbaar moeten zijn op Sony Bravia televisies met Android TV, de lanceerdata voor andere Android TV-apparaten zijn vooralsnog onbekend.