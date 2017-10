"ThinkPad 25 jubileummodel komt ook naar Nederland en België"

Door Mitchell Dragt maandag 2 oktober 2017 09:28, bron: NotebookCheck, Lenovo (Facebook), Lenovo (Twitter)

Lenovo gaat voor het 25-jarige jubileum van de ThinkPad-serie een speciale ThinkPad 25 Anniversary Edition-laptop uitbrengen op basis van de T470. Het bedrijf heeft nu op sociale media aangekondigd dat het een live-evenement op Facebook organiseert. Vermoedelijk wordt dit speciale model daar aangekondigd. Extra informatie van NotebookCheck vertelt dat hij ook in Nederland te koop zal zijn.

Hoewel gebaseerd op de T470, krijgt de laptop wel speciale features mee, zoals het traditionele toetsenbord met zeven rijen, een blauwe enter-toets, een rode pointing stick en het gebruik van het kleurrijke ThinkPad-logo. Op technisch vlak zien we een 14-inch scherm met 1920 x 1080 pixels, dat aangedreven wordt door een losse Nvidia 940MX GPU. Daarnaast zit er een Intel Core i5-7500U in met 16GB werkgeheugen en een 512GB grote SSD.

Om 17:00 Nederlandse tijd donderdag 5 oktober is het live-evenement op Facebook. Aanstaande donderdag is het exact 25 jaar geleden dat de eerste ThinkPad aangekondigd werd, waardoor de kans groot is dat we op die vijfde oktober de aankondiging mogen verwachten. Naast in Nederland zou hij ook bij de zuider- en oosterburen komen, alsmede in China, Denemarken, Frankrijk, Italië, Japan, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.