'Budgetvriendelijker X399-bord van MSI in aantocht'

Door Mitchell Dragt maandag 2 oktober 2017 12:42, bron: Videocardz

Een afbeelding gepubliceerd door Videocardz toont een nieuw moederbord van MSI voor Ryzen Threadripper. Het betreft de X399 SLI Plus, die sterk lijkt op de X399 Gaming Pro Carbon AC, maar dan minder luxe uitgevoerd. De layout is volledig hetzelfde, maar niet alle PCIe- en DIMM-sloten zijn verstevigd, er zijn twee M.2-shields weggelaten en daarnaast ontbreekt bijvoorbeeld de cover over het audio-gedeelte.

Verder lijken de specificaties gelijk te zijn aan de duurdere Gaming Pro Carbon AC, met acht DIMM-sloten en drie maal plaats voor een M.2-schijf. De twee snelste PCIe 3.0 x16-sloten zijn verstevigd met metaal, terwijl er nog twee normale x16-sleuven op zitten, alsmede twee x1-sloten. De doos verraadt tevens dat er Mystic RGB-verlichting op zit.

Wanneer MSI dit bord officieel uit de doeken doet is nog niet bekend. Verwacht dat de prijs in ieder geval onder die van zijn luxere broer uitkomt.



De X399 SLI Plus.



De sterk gelijkende, maar luxere X399 Gaming Pro Carbon AC.