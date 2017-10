ASUS smartphone met 18:9-scherm verschijnt online

Door Michiel Berkhout maandag 2 oktober 2017 13:57, bron: NextPowerUp

Op de website van het Chinese certificeringsbureau TENAA is een nog onbekende smartphone van ASUS opgedoken. Het toestel draagt de codenaam X018DC en valt vooral op door zijn scherm. Waar ASUS tot op heden louter schermen met een 16:9-verhouding in hun smartphones toepaste, gaat het hier om een toestel met een langwerpig 18:9-scherm.

Het desbetreffende scherm meet 5,7 inch en heeft een resolutie van 1440 bij 720 pixels. Onder de kap schuilt een niet nader gespecificeerde octa-core SoC op een kloksnelheid van 1,5 GHz. Deze chip wordt gecombineerd met, afhankelijk van de uitvoering, 3 of 4 GB RAM en 32 of 64 GB opslaggeheugen. Aan de achterzijde is een vingerafdruklezer en een dual-camera-setup terug te vinden. Hierbij heeft de ene camera een 16-megapixel resolutie, de ander betreft een 8-megapixel exemplaar. De voorkant van het toestel wordt gesierd door een 8-megapixel front-facing camera. Ook is het toestel voorzien van een stevige accu met een capaciteit van 4030 mAh. Verdere details ontbreken vooralsnog.