Xtorm lanceert waterproof Limitless 10.000 powerbank

Door Richard Schouw woensdag 4 oktober 2017 08:10, bron: Xtorm

Xtorm meldt met de Limitless 10.000 (AL421) een waterproof powerbank op de markt te brengen, die moet voldoen aan militaire standaarden. De lader is volgens de fabrikant vervat in een sterke, schokabsorberende behuizing en is uitgerust met een interne batterij van 10.000mAh. Met deze batterij moeten mobiele apparaten meerdere keren opgeladen kunnen worden, terwijl tevens is voorzien in twee USB-uitgangen, zodat twee mobiele apparaten tegelijk kunnen opladen.

De AL421 is getest onder extreme omstandigheden volgens de MIL-STD-810, een test die wordt gebruikt voor producten die geschikt zijn voor de Amerikaanse landmacht, luchtmacht en marine. Bovendien is de Limitless volledig water-en stofdicht met een IP-codering van 68 en voorzien van een ingebouwde zaklamp.

De adviesprijs van de Limitless 10.000 bedraagt € 89,-. De powerbank is vanaf medio oktober verkrijgbaar en wordt geleverd met twee jaar garantie en ongelimiteerde helpdeskondersteuning.

Specificaties: