Samsung introduceert HMD Odyssey: High-end VR-headset voor Windows

dinsdag 3 oktober 2017

Samsung heeft vandaag haar eerste high-end VR-headset uitgebracht. De HDM Odyssey is een Windows Mixed Reality en onderscheidt zich met high-end hardware. Elk oog heeft een eigen OLED-scherm met 1440x1600 pixels, er is een koptelefoon geïntegreerd en de beeldhoek is relatief groot.

Op dit moment lijkt de headset de meest high-end hardware aan boord te hebben. De Oculus Rift en HTC Vive moeten het met een lagere resolutie van 1080x1200 pixels doen. Concurrerende Windows Mixed Reality-headsets hebben een vergelijkbare resolutie van 1440x1440, maar dit zijn vaak LCD-schermen. Samsung's nieuwe headset heeft twee 3,5-inch OLED-schermen met 1440x1600 pixels, een beeldhoek van 110 graden en draait op maximaal 90 Hz.

Samsung claimt dat de headset dankzij een ingebouwde koptelefoon van AKG 360 graden geluid kan nabootsen. Tevens zijn er twee microfoons aanwezig die ook voor Cortana kunnen worden gebruikt. De headset wordt met een HDMI 2.0- en een USB 3.0-kabel aangesloten.

In zowel de headset als beide controllers zijn drie-assige versnellingsmeters, gyroscopen en kompassen aanwezig. Samen met twee camera's kan de headset hiermee inside-out tracking toepassen, waarmee het zonder externe sensoren of bacons zijn positie kan bepalen en bewegingen in alle zes vrijheidsgraden kan detecteren.

De headset is op dit moment in Microsofts online store verschenen voor $499. Vermoedelijk zal de headset binnenkort in Nederland verkrijgbaar komen voor tussen de €499 en €549.

Samsung HMD Odyssey (Headset) Platform Windows Mixed Reality Display Dual 3.5” AMOLED

1,440 x 1,600 @90/60Hz Interface HDMI2.0 + USB 3.0 Interface Bound Cable (4m Length) Lens Single Fresnel Field of View Φ66, FOV 110º, 6.7X IPD 60-72mm Range Camera 6 DOF Camera x 2 Sensor Accelerometer (6 Axis) | Gyrometer (6 Axis ) | Compass (3 Axis) | Proximity Sensor | IPD Sensor Acoustics 2 MIC Support | Cortana | Built-in AKG Headphone Control & Function Volume | IPD Adjustment Dimension 202mm (W) x 131.5mm (D) x 111mm (H) Weight 645g