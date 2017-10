Voormalig Intel-CEO Paul Otellini overleden

Door Jonas Verhofsté woensdag 4 oktober 2017 12:45, bron: Intel

Intel meldt in een persbericht dat voormalig CEO Paul Otellini eergisteren in zijn slaap overleden is. Otellini werd 66 jaar. Hij was Intels vijfde chief executive officer, van 2005 tot 2013. In die tijd steeg Intels omzet van 34 miljard naar 53 miljard dollar, wat volgens Intel beter was dan de 45 jaar ervoor.

Otellini begon na zijn studies in 1974 direct bij Intel en bekleedde in zijn loopbaan meerdere posities. Van 1990 tot 2002 bezette hij onder andere de posities van executive vice president en manager van Intels Architecture Group. Van 2002 tot 2005 was hij actief als chief operating officer.

Na zijn pensioen in 2013 besteedde Otellini zijn vrije tijd met het begeleiden van jongeren en was hij actief in een aantal filantropische en liefdadige organisaties, waaronder het San Francisco Symphony en de San Francisco General Hospital Foundation. Hij was 30 jaar getrouwd en laat een vrouw en twee kinderen na.