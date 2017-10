Intel hernoemt desktop-Pentiums naar Pentium Gold

Door Emile Witteman donderdag 5 oktober 2017 06:58, bron: Intel

Intel heeft een notificatie naar partnerbedrijven gestuurd, waarin aangegeven wordt dat de desktopprocessors uit de Pentium-lijn voortaan Pentium Gold genoemd zullen worden. Hierdoor moeten ze gemakkelijker te onderscheiden zijn van hun mobiele naamgenoten die gebaseerd zijn op het Atom-platform.

Het lijkt erop alsof de zuinige mobiele chips die een N in hun typenummer hebben, de naam Pentium Silver gaan dragen. Eerder dook namelijk informatie op over een zogenaamde Intel Pentium Silver N5000-processor, die is gebaseerd op de nieuwe Gemini Lake-generatie, de opvolger van Apollo Lake.

Het is nog niet duidelijk of de mobiele Pentium-processors die op Kaby Lake of andere desktoparchitecturen gebaseerd zijn, ook een Silver- of Gold-benaming gaan krijgen. Verder zou het voor de hand liggen dat de Celeron-lijn ook voorzien wordt van dergelijke onderscheidingen. Hierover is echter nog niets bekendgemaakt.