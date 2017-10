Robuuste Cat T20-tablet van Caterpillar is vanaf nu te koop

Door Friso Weijers donderdag 5 oktober 2017 12:48, bron: Cat

Caterpillar, op de smartphonemarkt bekend van robuuste 'bouwtelefoons' als de Cat S60, komt nu ook met een eigen tablet. De Cat T20 is de eerste tablet van het merk en draait op Windows 10. Natuurlijk is ook deze telg weer voorzien van een extra stevige behuizing, wat hem geschikt moet maken voor gebruik in industriële omgevingen.

De Cat T20 is allereerst stof- en waterbestendig: de behuizing is IP67 gecertificeerd, wat betekent dat de tablet tot 30 minuten kan worden ondergedompeld in water van maximaal 1 meter diep. De fabrikant belooft verder dat het apparaat ongedeerd blijft bij een val tot 1,8 meter, omdat het apparaat is gebouwd volgens de MIL SPEC 810G-standaard. Om dat te garanderen moet het Gorilla Glas aan de voorzijde overigens wel bedekt blijven door de vanuit de fabriek aangebrachte screenprotector.

Wat betreft interne specificaties betoont de Cat T20 zich minder bijzonder. Het apparaat heeft een 8 inch IPS-LCD met een relatief lage resolutie van 1280x800 pixels. Speciale foefjes als de ingebouwde warmtebeeldcamera van de Cat S60 ontbreken: de koper moet het doen met twee normale exemplaren met 5 en 2 megapixel.

Als processor wordt net als bij veel andere Windows-tablets de Intel Atom x5 Z8350 gebruikt, een quadcore-SoC die zijn werk doet op maximaal 1,44 GHz. Er is 2GB RAM en 64 GB opslaggeheugen beschikbaar, dat niet kan worden uitgebreid met een microSD-kaartje. Wel is naast WiFi-N en Bluetooth 4.1 een 4G LTE-modem aanwezig. De hardware wordt van stroom voorzien door een niet verwijderbare accu met een capaciteit van 7500mAh. De stevige behuizing maakt van de tablet bepaald geen lichte machine: het geheel weegt 650 g, maar zo'n honderd gram minder dan bijvoorbeeld de 12,3 inch Surface Pro.

De Cat T20 is vanaf vandaag te koop en kan onder andere worden besteld op de website van Cat Phones. Het apparaat heeft een adviesprijs van €649.