Z370-moederborden: USB 3.1-header blijkt soms USB 3.0

Nu de Coffee Lake CPU's zijn uitgebracht, hebben moederbordfabrikanten hun portfolio aangevuld met borden op basis van de Z370-chipset. Lees daarover alles in onze Z370 moederborden review. In die review viel ons onder andere op dat moederborden van ASRock en Gigabyte voorzien zijn van USB 3.1-headers, maar qua snelheid niet verder dan 5 Gbit/s, de snelheid van USB 3.0, kwamen. De oorzaak is dat deze moederborden bij dergelijke USB-headers in werkelijkheid aangesloten zijn op USB 3.0-controllers.

Met deze ontwerpkeuze verdwijnt de meerwaarde van de nieuwe header, al zijn er nog weinig behuizingen op de markt met een 3.1-aansluiting aan de voorkant. Daardoor zijn deze afwijkende headers niet direct een probleem, maar indien de nieuwe header in de toekomst de standaardaansluiting voor externe poorten wordt, kunnen deze verkapte USB 3.0-aansluitingen wel voor toenemende verwarring zorgen.

USB Type-C front ASRock Z370 Killer SLI 1x 3.0 ASRock Z370 Extreme4 1x 3.0 ASRock Z370 Gaming K6 1x 3.0 ASRock Z370 Taichi 1x 3.1 ASUS Prime Z370-A 0 ASUS ROG Maximus X Hero 1x 3.1 ASUS ROG Strix Z370-E Gaming 1x 3.1 ASUS ROG Strix Z370-F Gaming 0 ASUS ROG Strix Z370-I Gaming 1x 3.1 ASUS TUF Z370-Pro Gaming 0 Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 1x 3.1 Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming 1x 3.0 Gigabyte Z370-HD3 0 Gigabyte Z370-HD3P 1x 3.0 MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC 0 MSI Z370 Godlike Gaming 1x 3.1 MSI Z370 SLI Plus 0

