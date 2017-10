Western Digital brengt eerste harde schijf met capaciteit van 14 TB uit

Door Emile Witteman donderdag 5 oktober 2017 20:17, bron: HGST

Western Digital heeft de eerste harde schijf aangekondigd die beschikt over een capaciteit van 14 TB. De HGST Ultrastar Hs14 draait op 7200 toeren en is zowel in SATA- als in SAS-variant verkrijgbaar.

Volgens de specificaties die WD bij de harde schijf levert, zijn de maximale lees- en schrijfsnelheden 233 MB/s en zijn de zoektijden tussen de 7,7 en 12,0 milliseconden. De fabrikant geeft de harde schijf vijf jaar garantie en vermeldt dat hij 600.000 laadcycli kan overleven. Om de hoge datadichtheid mogelijk te maken, is de harde schijf gevuld met helium en is de zogenaamde SMR-techniek toegepast, waarbij de magnetische velden elkaar enigszins overlappen.

Alhoewel WD de eerste is die een 14TB-schijf uitbrengt, zijn andere fabrikanten ook bezig aan schijven met dergelijke opslagcapaciteiten. Toshiba heeft vorige maand aangekondigd aan een 14TB-model te werken en Seagate heeft in januari bekendgemaakt dat het niet alleen aan een 14TB-variant werkt, maar er ook al 16, 18, en 20TB-schijven in ontwikkeling zijn.

De HGST Ultrastar wordt op dit moment slechts aan een aantal OEM's uitgedeeld. Wanneer de schijf voor iedereen te koop wordt, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoeveel de schijf gaat kosten. De 12TB-variant staat op dit moment in onze prijsvergelijker voor ongeveer 500 euro.