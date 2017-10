Door Advertorial maandag 16 oktober 2017 09:00, bron: Sennheiser PXC 550

Hardware.Info lezers weten wat actieve ruisonderdrukking is, maar zo goed als Sennheiser dit heeft geïmplementeerd in de PXC 550, dat heb je allicht nog níet meegemaakt. Elk onderdeel van deze draadloze hoofdtelefoon is ontworpen om de frequente, veeleisende reiziger een rustgevende ervaring te bieden. Hij combineert de beste communicatiemogelijkheden met serene rust, terwijl de geluidskwaliteit ook bij muziekweergave van het hoogste niveau is.

De kwaliteit van de PXC 550 wordt al duidelijk wanneer je deze vasthoudt. Met een bijzonder laag gewicht is hij toch uitermate robuust; inklapbaar om eenvoudig mee te nemen in de handbagage of grotere binnenzak, met oorkussens die ontworpen zijn om comfortabel over elk oor te vallen. Ook na zeer lange reizen is de PXC 550 nog een plezier om te gebruiken.

Deze hoofdtelefoon is daar om nog een reden zeer geschikt voor, de ingebouwde accu gaat namelijk niet minder dan 30 uur mee, zelfs bij gebruik van Sennheisers NoiseGard hybride adaptive noise cancellation. Deze technologie analyseert constant het omgevingsgeluid en produceert antigeluid, met als resultaat een extreem rustige omgeving - zelfs wanneer je naast een straalmotor in het vliegtuig zit. Trein-, tram- en andere reisgeluiden vervagen naar de achtergrond, zodat je kunt concentreren op gesprekken en muziek.Waar je ook bent, je hebt zo een rustige persoonlijke omgeving waarin je kunt ontspannen of geconcentreerd kunt werken.

Bellen met de PXC 550 is een genot, want dankzij drie ingebouwde beam-forming microfoons is spraak altijd kristalhelder verstaanbaar, zowel voor jezelf als voor je gesprekspartner. Voor muziekweergave beschikt de PXC 550 over vier presets met verschillende karakteristieken, en een custom aanpasbare Director modus, die je met behulp van de CapTune app van Sennheiser naar eigen smaak kunt afstellen. Met deze app kun je ook de ruisonderdrukking verder naar wens aanpassen en de audio feedback van de headset instellen.

Of je nu een frequente zakelijke reiziger bent of dagelijks in het openbaar vervoer zit, met de Sennheiser PXC 550 heb je altijd een oase van rust bij je.