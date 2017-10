HP: Plannen Elite x3-smartphone worden geschrapt vanwege beleid Microsoft

Toen er vorige maand geruchten rondgingen dat HP de ondersteuning van zijn Elite x3-smartphone stop wilde zetten, claimde het bedrijf nog dat het van plan was om het toestel tot eind 2019 te blijven verkopen. Inmiddels heeft Nick Lazaridis (leidinggevende van HP in de EMEA-regio) in een interview laten weten dat plannen voor een uitgebreider ecosysteem geschrapt zijn.

Het was aanvankelijk namelijk van plan om een aantal extra producten in de serie op de markt te brengen, maar die zijn nu geannuleerd. Volgens Lazaridis komt dat voornamelijk door de strategische beslissingen die Microsoft met zijn mobiele besturingssysteem heeft genomen: zonder wil en ondersteuning van Microsoft zouden extra producten niet logisch geweest zijn. HP is immers geen OS-ontwikkelaar.

De huidige Elite x3-smartphone wordt overigens nog wel tot eind 2019 verkocht en ondersteund, aldus HP.

"Microsoft, as all companies do, decided on a change in strategy and so they are less focused on what they thought they would be focused on today, (...) Given that, we also had decided that without Microsoft's drive and support there it doesn't make sense. If the software, if the operating system ecosystem isn't there then we are not an operating system company." - HP

"We will continue to develop Windows 10 Mobile and support Lumia phones such as the Lumia 650, Lumia 950, and Lumia 950 XL, as well as devices from our OEM partners." - Microsoft