Low-profile mechanisch Sharkoon Pure Writer-toetsenbord krijgt lagere prijs dan verwacht

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 6 oktober 2017 17:30

Op de laatste dag van augustus kwam Sharkoon met de Pure Writer TKL, een low-profile mechanisch toetsenbord dat inmiddels al in de winkelschappen ligt voor prijzen vanaf 69,90 euro. Inmiddels heeft het bedrijf ook de versie voorgesteld met touchpad, die overigens goedkoper wordt dan ons aanvankelijk verteld werd.

De Pure Writer had op de Computex-beurs eerder dit jaar namelijk een verwachte adviesprijs van 99 euro, maar het toetsenbord is inmiddels op 79,90 euro geprijsd. Verder zijn er overigens geen features verwijderd, en je hebt nog steeds de keuze tussen rode of blauwe PG1350-switches van Kailh.

Het geheel heeft een compact ontwerp gekregen, met keycaps die slechts 6,2 millimeter hoog zijn. Daaronder vindt men blauwe ledverlichting met instelbare lichteffecten, waarbij overigens geen software nodig of meegeleverd is. Verder zijn er aparte knoppen aanwezig voor bediening van multimedia en is er onder de toetsen een aluminium plaat te vinden. De kabel is tot slot afneembaar en voor extra handigheid worden twee USB-kabels meegeleverd: één van 50 centimeter voor bijvoorbeeld laptops, en één met een lengte van 150 centimeter.

De Sharkoon Pure Writer zou per direct verkrijgbaar moeten zijn voor een prijs van 79,90 euro.