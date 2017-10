Eerste teken van nieuwe Razer-smartphone

Door Steven Swart vrijdag 6 oktober 2017 19:10, bron: NextPowerUp

Razer kent men over het algemeen van randapparatuur en laptops die gericht zijn op gamers. Razer heeft zijn line-up in de loop der jaren uitgebreid en onder andere diverse kleinere fabrikanten overgenomen. Met de opgedane kennis en techniek kan de fabrikant weer nieuwe producten ontwikkelen, zoals een smartphone.

De overname van Nextbit was wellicht al een eerste teken, maar er lijkt een Razer-smartphone aan te komen. De fabrikant heeft het al meerdere malen bevestigd, maar tot op heden was er geen teken van leven zichtbaar. Een foto van de CEO op Twitter licht een klein tipje van de sluier. Een telefoon met het Razer-logo is duidelijk zichtbaar in zijn broekzak. Verdere specificaties zijn niet bekend, maar de telefoon lijkt zich in de laatste ontwikkelingsfase te bevinden.

De mogelijke smartphone in de broekzak