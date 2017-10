EKWB lanceert X-serie full-cover GPU terminals

Door Jonas Verhofsté zondag 8 oktober 2017 08:53, bron: EKWB

EK Water Blocks heeft een nieuwe reeks terminals aangekondigd, die bedoeld zijn om meerdere full-cover GPU waterblokken met elkaar te verbinden. De X-serie heeft een aantal veranderingen ten opzichte van zijn voorganger. Zo heeft het bedrijf de aansluitingen gelijk gemaakt met de body, waar deze bij de vorige generatie nog verzonken waren. Volgens EK zou dit de nood aan extra verlengstukken overbodig maken.

Het uiterlijk is minimalistisch gebleven, met enkel een gravering van het EK-logo, aldus EKWB. Net als de voorgaande versies kan er gekozen worden tussen parallelle of seriële terminals. De seriële edities worden aangeduid met een "S". De verbindingsstukken komen in twee materialen: polyacetaal of plexiglas.

De terminals zouden de komende weken beschikbaar moeten komen, voor onderstaande prijzen.