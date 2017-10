BlackBerry doet dual-sim Motion officieel uit de doeken

Door Mitchell Dragt maandag 9 oktober 2017 07:58, bron: Crackberry, CrackBerry (Twitter)

Gisteren berichtten we nog over een gelekte foto van een nieuwe BlackBerry zonder fysiek toetsenbord, maar de Motion is nu ook officieel geïntroduceerd in Dubai. Het Chinese TCL Mobile doet de productie van het toestel, omdat dat bedrijf de licentie daarvoor gekregen heeft.

De BlackBerry Motion heeft een 5,5-inch full-HD-scherm, dat verwerkt is in een IP67 water- en stofdichte aluminium behuizing, die achterop meer textuur heeft voor een betere grip. Voorop vinden we een fysieke knop met een vingerafdrukscanner erin. Tevens is er plaats voor twee sim-kaarten. De accu is 4000 mAh groot en kan geladen worden met Quick Charge 3.0 via de USB Type-C-poort onderop. Standaard komt hij met Android 7.1, maar BlackBerry belooft maandelijkse beveiligingsupdates en een update naar Android 8 in het nieuwe jaar. Onduidelijk is wat de rest van de specificatielijst inhoudt, maar het gerucht van gisteren duidde op een Qualcomm Snapdragon 625 of 626 in combinatie met 4GB RAM.

Het toestel is aangekondigd in de Verenigde Arabische Emiraten voor een prijs van 1699 dirham. Omgerekend en inclusief BTW is dat ongeveer €467.