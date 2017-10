Intel onthult geen maximale Turbo Boost-frequenties meer

Een van de dingen die opvielen tijdens de introductie van de Coffee Lake-generatie processors van Intel, was dat er sinds lange tijd meer rekenkernen werden toegevoegd aan het mainstream-segment. De processors bevatten dezelfde architectuur als zijn voorganger, Kaby Lake, en maken dus ook gebruik van Turbo Boost 2.0. Wat daarbij ook opviel was dat het bedrijf geen maximale multi-core turbo-klokfrequenties meer gaf.

Intel geeft in een verklaring aan dat het voortaan alleen nog maar de single-core turbo-klokfrequenties aangeeft. Wat de (officiële) turbo-snelheid zal zijn tijdens multi-core-workloads zullen we dus niet weten.

“[W]e’re no longer disclosing this level of detail as its proprietary to Intel. Intel only specifies processor frequencies for base and single-core Turbo in our processor marketing and technical collateral, such as ARK, and not the multi-core Turbo frequencies. We’re aligning communications to be consistent. All Turbo frequencies are opportunistic given their dependency on system configuration and workloads.”