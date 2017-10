Samsung introduceert betaalmethode die via smart TV loopt

Door Mitchell Dragt woensdag 11 oktober 2017 21:43, bron: Samsung

Samsung introduceert op zijn smart TV's de mogelijk om op het televisietoestel zelf af te rekenen middels Samsung Checkout. Daarmee wordt het mogelijk om met verschillende betaalmethodes, waaronder credticard en PayPal, te betalen voor apps, aankopen in apps en abonnementen. Het registreren gaat via een Samsung-account. Daaraan wordt de betaalmethode gekoppeld, waarna aankopen met een pincode via de afstandsbediening te bevestigen zijn.

In de VS werkt het met een stuk meer diensten, maar in Nederland is het op dit moment nog beperkt tot GameFly, dat je games laat huren/leasen. Daarnaast is het op dit moment ook alleen mogelijk op de Samsung The Frame televisie. Het is echter niet ondenkbaar dat er in de toekomst meer diensten werken met deze betaalmethode en dat andere TV-modellen ook overweg kunnen hiermee. In Portugal is het bedrijf bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met Yubuy om ook eten te kunnen bestellen.



The Frame televisie.



Samsung Checkout.