LG ontwikkelt vouwbaar scherm voor toekomstige iPhones?

Door Steven Swart vrijdag 13 oktober 2017 08:25, bron: The Investor

Veel high-end smartphones komen ruim voor hun release vaak al terug in de geruchtenmolen. Er is echter geen model zo populair als de iPhone van Apple. Apple heeft recentelijk drie nieuwe modellen geïntroduceerd, maar desondanks zijn de eerste geruchten over de iPhone van 2020 een feit. LG zou namelijk aan de ontwikkeling van een vouwbaar OLED-scherm begonnen zijn voor de telefoon(s) van Apple.

Met de iPhone X heeft Apple de overstap gemaakt naar OLED op een van de drie iPhones. Helaas is dit nog niet het geval voor de reguliere iPhone 8 en 8 Plus van Apple. Vermoedelijk zal Apple bij de volgende generatie volledig overstappen naar OLED met een overstap naar flexibele exemplaren in 2020. LG Display zou verantwoordelijk zijn voor het scherm, waarmee Apple lijkt te streven naar een flexibele smartphone.