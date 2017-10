Google verwijdert permanent touch-functionaliteit van Home Mini-speaker na bug

Door Friso Weijers donderdag 12 oktober 2017 21:48, bron: Android Police, Google

Google verwijdert permanent een deel van de touch-functionaliteit op zijn Home Mini-speaker middels een update. Door een bug functioneerde het touchpaneel op sommige apparaten niet goed, waardoor het apparaat de hele tijd bleef opnemen. Om aan mogelijke privacybezwaren tegemoet te komen, heeft Google besloten de functie uit te zetten.

Vorige week kondigde Google de Home Mini-speaker aan op een persevenement van Google in San Francisco. Op het evenement was ook Artem Russakovskii van de site Android Police aanwezig, die een pre-release unit meekreeg om te testen. Russakovskii kwam erachter dat zijn apparaat last had van een bug: in plaats van alleen de microfoons in te schakelen in respons op een vraag van de gebruiker, begon het apparaat bij ieder geluid in de kamer met opnemen. Die opnames werden vervolgens doorgestuurd en bewaard op Google's servers, zoals gebruikelijk bij de slimme speakers van het bedrijf: dat gebeurt standaard om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.

Nadat Russakovskii Google had gecontacteerd, werd zijn apparaat snel omgewisseld en onderzocht door Google. Het bleek te gaan om een probleem met het touchpaneel aan de bovenkant. Met een lange aanraking van het paneel konden gebruikers de assistent aanroepen, maar doordat het paneel niet goed functioneerde leek het voor de speaker alsof de gebruiker de assistent voortdurend probeerde in te schakelen. Daardoor bleef de speaker luisteren naar geluiden in de kamer, om mogelijke hulpvragen te ontwaren.

Na de update, die uiterlijk zondag geheel moet zijn uitgerold, kunnen gebruikers de assistent niet langer aanroepen door een lange aanraking van de speaker. Ook kunnen muziek of een alarm niet meer worden afgespeeld of gestopt middels een aanraking aan de bovenkant. Gebruikers kunnen nog wel het volume aanpassen door op de zijkanten te drukken. Natuurlijk kunnen gebruikers ook de andere functies nog steeds bedienen, maar dan middels stembesturing.