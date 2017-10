Benchmark GeForce GTX 1070 Ti verschijnt online

Door Jonas Verhofsté zondag 15 oktober 2017 11:07, bron: AOTS

De laatste weken is er al heel wat te doen geweest rond Nvidia's nieuwe Geforce GTX 1070 Ti. Zo schreven we eerder al over de geheugensnelheid en de kloksnelheden. De 1070 Ti zou het gat moeten opvullen tussen de 'gewone' 1070 en de GTX 1080, terwijl het prijskaartje onder de concurrerende RX Vega 56 van AMD zou moeten liggen.

Het addertje onder het gras is het feit dat Nvidia van plan lijkt om de kloksnelheden vast te leggen, waardoor overklokken niet mogelijk wordt en de kaarten van sub-vendors allemaal dezelfde snelheden hebben. Verder zou er ook geen referentie-exemplaar van verschijnen.

Nu is er op de website van Ashes Of The Singularity een benchmark verschenen van de betreffende videokaart. De benchmark op zich zegt niet zo bijster veel, buiten het feit dat de prestaties binnen de verwachtingen liggen. Wel betekent het dat de kaart in de omloop aan het geraken is. De GTX 1070 Ti wordt naar verluidt 26 oktober aangekondigd en zou een week later beschikbaar moeten zijn.

GPU GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1070 Ti GeForce GTX 1080 Architectuur Pascal Pascal Pascal GPU GP104 GP104 GP104 CUDA-cores 1920 2432 2560 Klokfrequentie 1.506 MHz 1.607 Mhz 1.607 MHz Boostfrequentie 1.683 MHz 1.683 MHz 1.733 MHz Geheugentype GDDR5 GDDR5 GDDR5X Geheugensnelheid 8 Gbps 9 Gbps 10 of 11 Gbps

De vermoedelijke specificaties



De bewuste benchmark