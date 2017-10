HP brengt met ZBook x2 eerste 2-in-1 in workstation-lijn

Door Mitchell Dragt woensdag 18 oktober 2017 06:01, bron: HP

HP introduceert vandaag de ZBook x2, wat het zelf de eerste 2-in-1 workstation noemt. In wezen is het een tablet met kickstand, een los te koppelen toetsenbord en optioneel een volledig nieuwe stylus. Het apparaat wordt gericht op artists, ofwel professionele ontwerpers en creatievelingen, en men geeft aan dat intensief met die eindgebruikers is samengewerkt om dit model te maken. De nadruk op gebruik met Adobe's Creative Suite is ook sterk, want de software is op veel vlakken geïntegreerd en getest met de hardware.

De tablet is opgetrokken uit aluminium en heeft een geïntegreerde kickstand die tot 165 graden kan kantelen. Daaronder zit een los te koppelen toetsenbord met alleen een smartcard-reader, accu en Bluetooth - alle andere hardware zit in de tablet zelf. Het toetsenbord is ook losgekoppeld te gebruiken en laadt bij als hij aangesloten is, of middels de micro-USB-poort die erop zit. De accuduur is los minimaal tien uur. Daarbij komt ook een optionele stylus die in samenwerking met Wacom ontwikkeld is. Deze ondersteunt 4096 druklevels, zowel met de punt als de achterkant van de pen. Kantelen in beide richtingen is ook mogelijk. Hij werkt met Wacoms EMR-techniek, dus is er geen Bluetooth nodig en hoeft hij nooit opgeladen te worden. Dat gebeurt middels inductie, dat in het scherm geïntegreerd is.

Voorop de tablet zit een 14-inch 4k-scherm met een paneel dat 10-bits kleuren ondersteunt middels 8+2 met FRC. Deze is af fabriek gekalibreerd en kan 100% Adobe RGB weergeven met maximaal 300 nits. Daaroverheen zit een anti glare-coating die een matte uitstraling geeft en textuur toevoegt. HP zegt dat je vingers hierdoor beter over het scherm glijden, en dat tekenen met de pen hiermee als echt papier voelt. Links en rechts van het scherm zitten in totaal nog achttien fysieke knoppen die shortcuts of andere functies over kunnen nemen, volledig programmeerbaar zijn, en met presets geleverd worden voor Adobe-software. Boven het scherm zit een 720p IR-camera voor Windows Hello.

De hardware bestaat uit Intels achtste generatie mobiele quad-core Core i7 - de i7-8650U. Daarnaast zit er een losse Nvidia GPU in voor applicaties die gebruikmaken van GPU-acceleratie. Daarbij is de keuze gemaakt voor minder zuinig werkgeheugen, dat het wél mogelijk maakt om 32GB aan te bieden. Opslag zit erin in de vorm van minimaal een 128 SATA-SSD en maximaal een 2TB grote PCIe-SSD. Voor extra beveiliging is er een TPM 2.0-chip geïntegreerd, alsmede een vingerafdrukscanner. De geïntegreerde accu zou 10 uur meegaan volgens MobileMark 14 en in een half uur van 0 tot 50% opgeladen kunnen worden. Aansluitingen zien we in de vorm van twee Thunderbolt 3-poorten met de volledige bandbreedte, waarbij beide tevens opladen tot 100 watt ondersteunen. Daarnaast zit er nog een USB 3.0 Type-A-poort op, HDMI 1.4 en een 3,5mm minijack-aansluiting.

HP heeft ook aandacht geschonken aan de koeling, want er zitten twee fans in die aan de zijkanten lucht aanzuigen en vervolgens aan de bovenkant - van de gebruiker af - de lucht uitblazen. De hardware zou hierdoor kunnen opereren zonder langzamer te gaan draaien door oververhitting. Het geheel weegt 1,66kg zonder toetsenbord en 2,15kg mét. De dikte is daarbij respectievelijk 14,6mm en 20,3mm.

Vanaf begin december is de ZBook x2 leverbaar voor een adviesprijs vanaf $1749. Later worden Nederlandse prijzen beschikbaar gemaakt, samen met wat verschillende configuraties moeten gaan kosten.