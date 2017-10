Intel onthult Nervana: Deep Learning poging 7

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 17 oktober 2017 20:54, bron: Intel PR, Nervana

In juni 2015 kocht Intel Altera voor 16,7 miljard dollar. In oktober 2015 kocht Intel Saffron. In september 2016 kocht Intel Movidius. In de tussentijd bracht het een tal van producten uit, Knights Landing, Knights Hill, Knights Mill, Loihi, Stratix en diverse Movidus-chips. Significant marktaandeel in de AI-markt heeft het bedrijf echter nog niet. Daarom vandaag poging 7: Intel Nervana.

In augustus 2016 kocht Intel voor 408 million dollar Nervana Systems. Vandaag heeft het bedrijf aangekondigd het eerste silicium klaar te hebben: de Nervana Neural Network Processors. Veel informatie geeft het bedrijf niet, er is een nieuwe geheugenarchitectuur aanwezig die het silicium maximaal zou moeten benutten en zeer schaalbaar zou zijn naar meerdere chips.

Het meeste is misschien nog wel af te leiden aan de twee afbeeldingen die Intel heeft gepubliceerd. Naast de grote Intel Nervana-chip zitten vier kleinere chips, wat waarschijnlijk HBM2-chips zijn. Daarmee zou er ergens tussen de 750 en 1000 GB/s aan geheugenbandbreedte aanwezig zijn. Het formaat van de Nervana-chip lijkt erg groot, in de orde grootte van 500 mm2 aan de hand van de HBM2-chips.

Op dit moment ligt de Deep Learning-markt voornamelijk in handen van Nvidia. Met de GP100-chips had het de afgelopen twee jaar een gigantisch succes en nu verscheept het de veel krachtigere GV100 al. Google heeft met de tweede generatie TPU ook een zeer concurrerend product wat het bedrijf succesvol inzet in haar datacentra. AMD en ARM zitten ook hard in de race en hebben beide werkend silicium.

Intel geeft aan de Nervana Neural Network Processor voor het eind van het jaar naar partners te verschepen.