Sennheiser introduceert HD 660 S open, dynamische hoofdtelefoon

Door Richard Schouw woensdag 18 oktober 2017 21:25, bron: Sennheiser

Sennheiser lanceert met de HD 660 S een nieuwe open, dynamische hoofdtelefoon. Deze opvolger van de HD 650 is uitgevoerd met een nieuw en verbeterd transducer design, dat volgens de fabrikant moet zorgen voor minder harmonische vervorming en daarmee een natuurlijker en levensechte audio-ervaring. Met een lagere impedantie van 150 Ohm moet deze hoofdtelefoon ook gebruikt kunnen worden met portable HiRes audiospelers. De HD 660 S is vanaf deze maand beschikbaar met een adviesprijs die € 499,- bedraagt.

De nieuwe transducer moet voorzien in een verbeterde controle over de diafragma-bewegingen, wat volgens de maker te danken is aan een speciaal geproduceerd roestvrijstalen weefsel, dat zich aan moet passen aan de contouren van het diafragma. Daarbij moeten de extreem lichte aluminium voice coils volgens Sennheiser zorgen voor de hoogst mogelijke impuls fidelity.

Dankzij de impedantie van 150 ohms moet de HD 660 S gebruikt kunnen worden met HiRes mobiele audiospelers of direct verbonden kunnen worden aan stationaire HiFi componenten. De hoofdtelefoon biedt meerdere aansluitmogelijkheden, terwijl de meegeleverde, verwisselbare verbindingskabels zijn gemaakt van hooggeleidende OFC (oxigen free copper) koper en voorzien in ofwel een 6.35 mm stereo plug of een 4.4 mm Pentaconn stereo plug. Daarnaast wordt een 6.35 mm naar 3.5 mm adapter meegeleverd.