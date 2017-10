Nieuwe high-end VR-camera van Samsung heeft 17 lenzen

Door Friso Weijers donderdag 19 oktober 2017 15:22, bron: Samsung

Samsung komt met de 360 Round, een VR-camera gericht op professionals. Het apparaat werd geïntroduceerd op de Samsung Developer Conference 2017, telt 17 camera's en legt de omgeving vast in 4K. In augustus dook de camera al eens eerder op, toen Samsung de merknaam vastlegde.

Samsung toonde drie jaar geleden een eerste versie van de camera, toen nog onder de naam 'Project Beyond'. Ten opzichte van het prototype is het concept van de 360 Round hetzelfde gebleven: nog steeds zitten er aan de zijkant van het schijfvormige apparaat acht paar camera's, die de omgeving in stereoscopisch 3D kunnen vastleggen. Bovenop zit nog één camera om een 360-graden-beeld mogelijk te maken. Alle zeventien camera's hebben een 2 megapixel 1/2,8"-sensor en een lens met een diafragma van F1.8.

De behuizing van de 360 Round is vernieuwd en oogt wat dikker dan die van Project Beyond. Het geheel is 205 x 205 x 76,8 mm groot en weegt 1,93 kilo. De camera-opstelling hoeft niet meer door een actieve fan hoeft te worden gekoeld, waardoor het omhulsel kon worden dichtgemaakt. De unibody-behuizing is tevens IP65-gecertificeerd, wat betekent dat het apparaat stofbestendig is en tegen water kan.

Nu er door het ontbreken van fans geen achtergrondlawaai meer optreedt, heeft Samsung zes microfoons in het apparaat geplaatst, al kunnen ook twee losse microfoons worden aangesloten. Op de bovenzijde is naast een schermpje ook een d-pad toegevoegd voor de bediening. Het apparaat heeft LAN- en USB Type C-aansluitingen, slikt SD-kaartjes tot 256 GB en heeft een intern geheugen van 40 GB.

Nog steeds behoort het maken van live-streams met de 360 Round tot de mogelijkheden, al moet de koper wel een stevige PC inzetten om beelden met behulp van Samsungs software in realtime aan elkaar te stitchen tot één 360-graden-opname. De fabrikant raadt daarvoor minimaal een Intel Core i7 6950X aan, in combinatie met 32 GB RAM en twee Nvidia GTX 1080 Ti-kaarten. Dat levert 3D-beelden op met 4096 bij 2048 pixels en 30 fps. Om video's achteraf aan elkaar te rekenen is minder rekenkracht benodigd: minimaal een Core i7 6700K, 16 GB RAM en één GTX 1080.

Samsung belooft dat de 360 Round nog in oktober beschikbaar zal zijn in de VS en daarna ook naar andere landen zal komen, al vertelt het bedrijf niet precies welke. Gezien het professionele gebruiksdoel is het apparaat niet goedkoop: hoewel Samsung geen prijs bekendmaakt, moet de camera volgens CNET 10.500 USD gaan kosten.