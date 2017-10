Cooler Master komt met nieuwe voedingen om GM-serie te vervangen

Door Emile Witteman donderdag 19 oktober 2017 11:58, bron: Guru3D

Cooler Master heeft een nieuwe lijn voedingen geïntroduceerd. De MasterWatt-serie bestaat uit vier semimodulaire voedingen met een 80 Plus Bronze-certificaat en is bedoeld om de vergelijkbare GM-lijn af te lossen.

De voedingen komen in varianten met een vermogen van 450, 550, 650 of 750 watt. Ten opzichte van hun voorgangers in de GM-serie zijn de nieuwe voedingen voorzien van 14 procent langere kabels en een semipassieve ventilator. Cooler Master claimt dat de PCIe-kabels beter stroom geleiden dan hun voorgangers, waardoor de efficiëntie van de voeding is toegenomen. De ventilator is zo ingesteld dat hij aanspringt wanneer de voeding voor meer dan 15 procent wordt belast.

Naast de gebruikelijke 24-pinskabel, beschikken de voedingen over een 4+4-pinsplug voor de processor, twee 6+2-pins-PCIe-kabels, zes SATA-connectors en twee Molex-aansluitingen. Verder is er een enkele FDD-aansluiting vinden. De 650- en 750-wattvoedingen voegen hier twee extra 6+2-pins-PCIe-kabels, drie SATA-connectors en een Molex-aansluiting aan toe.

De CoolerMaster MasterWatt-serie is per direct verkrijgbaar en de verschillende modellen hebben adviesprijzen van respectievelijk 59,99, 69,99, 79,99 en 89,99 euro, al zijn ze voor ongeveer vijf euro goedkoper in onze prijsvergelijker te vinden.