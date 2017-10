Razer vernieuwt Electra V2 gaming-headsets met metalen frame en beter comfort

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 20 oktober 2017 17:19, bron: Razer

Razer heeft nieuwe versies van zijn Electra gaming-headsets aangekondigd, waarbij je de keuze hebt tussen een analoge 4-polige 3,5mm-connector of een USB-kabel. De nieuwe versie heeft onder andere een aluminium frame gekregen en moet daarnaast zowel beter comfort als geluid geven.

Aan de basis staan twee neodymium drivers met een diagonaal van 40 millimeter en een geclaimd frequentiebereik van 20 Hz tot 20 KHz. Verder is de microfoon volledig afneembaar, is virtueel 7.1 geluid niet weggelaten en zijn in de kabel in-line controls ingebouwd. De USB-versie heeft tot slot groene ledverlichting in de logo's.

De Razer Electra V2 zal verkrijgbaar komen voor een adviesprijs van 59,99 euro. De versie met USB komt een tientje hoger uit, op 69,99 euro dus.