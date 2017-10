Ook smartphones krijgen "Hey Google" activatiemogelijkheid voor Google Assistant

Door Michiel Berkhout zaterdag 21 oktober 2017 11:09, bron: Phone Arena, Droid Life

Met de lancering van Google Now introduceerde de zoekgigant de woordencombinatie "Ok Google" om de desbetreffende functie te activeren. Inmiddels beschikken veel smartphones over de geavanceerdere Google Assistant, maar woorden om het te activeren bleven ongewijzigd. Inmiddels hebben verschillende gebruikers echter een notificatie ontvangen dat er een optie is toegevoegd.

Zo kunnen gebruikers met de nieuwste versie van Google Assistant de digitale spraakassistent niet alleen meer met "Ok Google" oproepen, maar is het ook mogelijk om deze met "Hey Google" te activeren. Deze woordencombinatie was reeds beschikbaar voor Google Home, de slimme luidspreker van het bedrijf, maar komt nu dus ook naar Android smartphones en tablets. Niet alleen bekt het net wat lekkerder, ook is het in principe iets vlotter uit te spreken aangezien het nu om drie in plaats van vier lettergrepen gaat.