'HTC U11 Life verschijnt op 2 november en kost zo'n 400 euro'

Door Michiel Berkhout zaterdag 21 oktober 2017 21:58, bron: GSM Arena, winfuture.de

Ruim twee maanden geleden berichtten we over de HTC U11 Life, het mid-range broertje van de bestaande HTC U11. Het bleef vervolgens een tijdje stil rondom dit toestel, maar inmiddels zijn er berichten opgedoken over de lanceerdatum en de prijs van de desbetreffende smartphone. Zo zou HTC het toestel in kwestie op 2 november uit de doeken doen, naar verluidt tegelijkertijd met de U11 Plus, terwijl het prijskaartje in Europa rond de 400 euro zal liggen.

Volgens de laatste berichten beschikt de HTC U11 Life over een 5,2-inch Full HD-scherm. Hij zou worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 630 SoC in combinatie met 3 GB RAM en 32 GB opslaggeheugen. Verder wordt er gesproken over een 16-megapixel camera aan de achterzijde, met ondersteuning voor HDR en de mogelijkheid om video's in 4K-resolutie op te nemen. De front-facing camera zou eveneens een 16-megapixel exemplaar betreffen. Ook NFC-connectiviteit, Bluetooth 5.0, USB Type-C, USonic headphones en een IP67-label voor water- en stofdichtheid zouden niet ontbreken. Het geheel draait op Android 8.0 'Oreo' en wordt gevoed door een accu met een capaciteit van 2600 mAh. Er kan gekozen worden uit de kleuren 'Sapphire Blue' en 'Ice White'.