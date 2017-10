Afbeeldingen GTX 1070 Ti-kaarten van ASUS lekken uit

Door Friso Weijers zondag 22 oktober 2017 14:22, bron: Videocardz

Over vier dagen is het volgens de geruchten zover: dan onthult Nvidia zijn GTX 1070 Ti. Waren er de afgelopen dagen al afbeeldingen van kaarten van KFA2 en Gigabyte gelekt, ditmaal is het de beurt aan modellen van ASUS. Volgens Videocardz, dat de foto's bemachtigde, staan er van het merk twee GTX 1070 Ti-kaarten op stapel.

De 'ASUS GTX 1070 Ti Turbo' is het eenvoudigste model, gebaseerd op een referentieontwerp van Nvidia. De kaart heeft een simpele blower-type koeler met één fan. De 'ASUS ROG Strix GTX 1070 Ti Advanced Gaming' is een luxere kaart met zo te zien dezelfde drie slots innemende 'MaxContact'-koeler die ook op andere Strix-kaarten is toegepast. Boven de heatsink bevinden zich drie fans omgeven door RGB-verlichting, die zoals gebruikelijk middels Aura Sync kan worden gesynchroniseerd met verlichting van andere componenten. Wat betreft poorten zijn er op beide kaarten geen verrassingen ten opzichte van eerder uitgelekte GTX 1070 Ti-kaarten: driemaal DisplayPort, HDMI en DVI-D.

Volgens Videocardz zou ASUS eerder wellicht ook een OC Gaming-editie hebben willen uitbrengen van de GTX 1070 Ti. De site speculeert dat het uitbrengen van een dergelijke hoger geklokte kaart niet doorgaat omdat Nvidia, in lijn met eerdere geruchten, de kloksnelheden van de partnerkaarten zou hebben gelijkgeschakeld.

ASUS GTX 1070 Ti Turbo en ROG Strix GTX 1070 Ti Advanced Gaming. Foto's: Videocardz.

GPU GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1070 Ti GeForce GTX 1080 Architectuur Pascal Pascal Pascal GPU GP104 GP104 GP104 CUDA-cores 1920 2432 2560 Klokfrequentie 1.506 MHz 1.607 Mhz 1.607 MHz Boostfrequentie 1.683 MHz 1.683 MHz 1.733 MHz Geheugentype GDDR5 GDDR5 GDDR5X Geheugensnelheid 8 Gbps 9 Gbps 10 of 11 Gbps

Vermoedelijke specificaties van de GTX 1070 Ti, vergeleken met die van bestaande modellen.