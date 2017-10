Overstap van Windows 10S naar Windows 10 Pro niet altijd gratis

Door Friso Weijers zondag 22 oktober 2017 12:52

Begin mei introduceerde Microsoft Windows 10 S, een afgeslankte versie van het besturingssysteem waarop alleen apps werken die via de Store worden gedownload. Dat is tot nu toe een relatief beperkte selectie; voor gebruikers die andere programma's nodig hebben, biedt Microsoft tot 31 maart 2018 een gratis upgrade aan naar Windows 10 Pro.

Het blijkt nu dat er aan het gratis upgradeprogramma nog een extra voorwaarde is verbonden: apparaten moeten minimaal 799 USD kosten om voor niks Windows 10 Pro te kunnen ontvangen. Voor goedkopere machines moet €38,25 worden afgerekend, tenzij daarop een Edu-versie van Windows 10 S is geïnstalleerd: die kan sowieso gratis worden geüpgraded. Wanneer wordt overgestapt naar Windows 10 Pro behoudt de koper het gratis jaarabonnement op Office 365 dat bij het apparaat zit.

Vooralsnog is het aanbod aan apparaten dat niet in aanmerking komt voor de gratis upgrade beperkt. Naast varianten van de Surface Laptop, een luxe machine die in alle gevallen boven de grens van 799 USD uitkomt, staat in de Prijsvergelijker alleen een model van Acer dat 259 euro kost. Daarnaast is inmiddels een apparaat van ASUS beschikbaar met een vergelijkbare adviesprijs. Bij de lancering beloofde Microsoft al dat meer fabrikanten modellen in de pijplijn hebben. Daarbij introduceerde het bedrijf vorige maand een Enterprise-versie van Windows 10 S voor gebruik in kantooromgevingen. Bij die aankondiging werden voor de komende maanden vier gunstig geprijsde modellen beloofd, waarbij een upgrade naar Windows 10 Pro dus niet gratis zou zijn.

Deze apparaten kunnen gezien hun adviesprijs niet gratis over op Windows 10 Pro.