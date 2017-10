Afbeelding Gigabyte GTX 1070 Ti Aorus met acht HDMI-aansluitingen verschijnt online

Door Michiel Berkhout maandag 23 oktober 2017 19:17, bron: Videocardz

Afgelopen woensdag berichtten we reeds over de aankomende GeForce GTX 1070 Ti Gaming videokaart van Gigabyte. Nu is er echter een afbeelding van een ander Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti model met de Aorus-naamgeving opgedoken. Bijzonder aan deze kaart is dat hij over niet minder dan acht HDMI-aansluitingen beschikt.

De videokaart is voorzien van een forse koeler met drie ventilatoren, verdere technische details ontbreken vooralsnog. Het is niet helemaal duidelijk wat voor publiek de fabrikant met deze kaart voor ogen heeft, vooral de afwezigheid van DisplayPort is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. Er zijn dus de nodige vraagtekens te zetten bij de authenticiteit van de afbeelding in kwestie. Volgens Videocardz, die het desbetreffende bericht online zette, is de afbeelding echter direct van Gigabyte afkomstig.