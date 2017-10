Specificaties Xiaomi Redmi Note 5 verschijnen online

Door Michiel Berkhout maandag 23 oktober 2017 20:39, bron: NextPowerUp

Dat Xiaomi ook in de westerse wereld steeds bekender wordt, mag geen geheim meer heten. Onder meer de goedkope Redmi-reeks geniet grote populariteit, waarbij de Redmi Note 4 één van Xiaomi's bestsellers was in het afgelopen jaar. Inmiddels zijn er de nodige specificaties verschenen van zijn opvolger, de Redmi Note 5. Zo passeerde het toestel de Chinese keuringsinstantie TENAA, waarbij zoals gebruikelijk ook foto's werden gepubliceerd.

De Redmi Note 5 beschikt over een 5,99-inch scherm met een 18:9-verhouding, zo telt het paneel 2160 bij 1080 pixels, en heeft een afwerking van gekromd 2.5D-glas. Onder de kap schuilt een niet nader gespecificeerde octa-core SoC op een kloksnelheid van 2,0 GHz. Deze chip wordt, afhankelijk van het gekozen model, gecombineerd met 3 GB RAM en 32 GB opslaggeheugen of 4 GB RAM en 64 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen kan eventueel verder worden uitgebreid met behulp van een microSD-geheugenkaartje met een maximale capaciteit van 128 GB. Indien de gebruiker ervoor kiest om geen geheugenkaartje te plaatsen, is er ruimte voor twee SIM-kaarten.

Aan de achterzijde zijn een 12-megapixel camera met dual-LED flitser en een vingerafdruklezer aanwezig, de voorkant wordt gesierd door een 5-megapixel front-facing camera. Bovenop het toestel is een infrarood-oogje terug te vinden waarmee hij tevens als afstandsbediening kan dienen. Het toestel biedt onder meer ondersteuning voor 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac en Bluetooth 4.2. Het geheel meet 158,5 x 75,45 x 8,05 mm bij een gewicht van 179,5 gram en is standaard voorzien van Android 7.1.2 'Nougat' met de MIUI 9 user interface. De smartphone wordt gevoed door een accu met een capaciteit van 4000 mAh.

Naar verluidt wordt de Xiaomi Redmi Note 5 volgende maand officieel uit de doeken gedaan. Het is tot op heden niet bekend wat het toestel precies gaat kosten.