Raidmax onthult nieuwe Cobra RGB all-in-one waterkoelers

Door Luuk van Gestel dinsdag 24 oktober 2017 20:45, bron: Techpowerup

Raidmax introduceert de Cobra RGB-lijn all-in-one CPU waterkoelers. De nieuwe serie bestaat uit twee varianten gebaseerd op de grootte van de radiator: de Cobra 120 RGB en Cobra 240 RGB. Wat opvalt is het waterblok, die voorzien is van een koperen basis met daarop een plastic behuizingen met vier RGB-leds. De kleur, helderheid en lichtpatronen kunnen met een afstandsbediening worden aangepast. Ook kan het blok in een standaard RGB-header worden geplugd, zodat het geheel met bijvoorbeeld Aura Sync kan worden gesynchroniseerd. De pomp is geplaatst op het midden van de radiator.

De 120mm fans die meegeleverd worden zijn niet voorzien van verlichting. Ze maken gebruik van een 4-pin PWM-connector en kunnen van 500 tot 2.000 rpm draaien, met daarbij een luchtverplaatsing van maximaal 88,3 cfm. Het geluidsniveau ligt daarbij op 25 dB(A). De koeler ondersteunt de meeste, moderne sockets, zoals LGA2066, LGA2011v3, LGA115X, LGA775, AM4, AM3(+) en FM2(+). TR4 wordt niet ondersteund. Prijzen zijn nog niet bekend.