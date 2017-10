Samsung 850 (Non-Pro/EVO) en 860 EVO SSD's verschijnen online

Door Richard Schouw woensdag 25 oktober 2017 19:24, bron: Tom's Hardware

Tom's Hardware heeft de hand weten te leggen op de eerste afbeeldingen van de nieuwe Samsung 850 (Non-Pro/EVO) en 860 EVO SSD. De nieuwe 850, dus zonder de toevoeging Pro of EVO, wordt geleverd met een garantie van drie jaar, in plaats van de vijf jaar die geldt voor de 850 EVO en de tien jaar die aan de 850 Pro hangt. De 120GB capaciteit heeft een endurance rating die 75 TBW bedraagt, waarbij aangetekend dat over andere groottes in deze lijn nog niets bekend is.

Een blik op de SATA-IO Integrators List (geüpdatet op 27 september) leert Tom's Hardware dat Samsung ook een nieuwe variant van de 860 op stapel heeft staan. Deze 860 EVO bestaat volgens de lijst uit vijf versies: 256GB, 500GB, 1TB, 2TB, en 4TB. Deze capaciteiten werden ook gebruikt voor de 850 EVO, wat volgens de website echter niet betekent dat met de nieuwe drive hetzelfde pad bewandeld wordt qua specs. Sterker, de 860 EVO zal door het bedrijf worden gepositioneerd als zijn eerste consumer QLC SSD.

De informatie doet vermoeden dat de volgende generatie EVO producten de QLC technologie zullen vertegenwoordigen, terwijl de non-EVO modellen dat voor TLC zullen doen.